أوضحت مصادر داخل الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تبحث حاليًا تطوير شاشاتها عبر البحث عن موارد مالية لتحويل القنوات إلى البث "الرقمي" من خلال خاصية "HD"، بعدما تم تحويل القناة الأولى بعد التطوير إلى خاصية HD مع بداية انطلاقها بالشكل الجديد بعد التطوير.

وأكد المصادر، لـ"الوطن"، أن جميع قنوات الهيئة ما زالت تعمل بنظام "الأناولوج"، وأن هناك عدة معوقات تعوق تحويل جميع القنوات الى خاصية HD، وهي:

- احتياج عملية التحويل إلى ميزانية مالية كبيرة ليست متوفرة حاليًا داخل "الوطنية للإعلام".

- عمليات استقبال البث الرقمي لجميع قنوات "ماسبيرو" تحتاج لاستخدام أجهزة "Set up Box"، وهي أجهزة ليست متوافرة إلا في الشاشات المسطحة الحديثة "LED".

- تعميم البث الرقمي بشكل عام يحتاج إنشاء محطات إرسال جديدة، أو ادخال تغيرات في الأجهزة الفنية الموجودة في مراكز الإرسال الموجودة حاليًا.

- يجب تعديل إشارات البث التلفزيوني من "الأنالوج" إلى "الرقمي" وهذا يتكلف ميزانية مالية ضخمة.