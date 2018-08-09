توفي منذ قليل المسعف أحمد جمال، الذي تعرض للإصابة في مدينة العريش بسيناء عقب توجهه لنقل أحد المجندين الذي تعرض لإصابة على يد أحد العناصر الإرهابية في مداهمات لرجال القوات المسلحة.

وكان أحمد جمال 26 عاما، والحاصل على معهد التمريض، ويعمل مسعف بهيئة الإسعاف، قد مكث داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الجامعة التخصصي ما يقرب من 18 يوما، إثر تعرضه للإصابة بطلق ناري في الرأس خلال تواجده بسيارة الإسعاف رقم 221 مكلفا بنقل مصاب من واقعة اعتداء إرهابي في مكان عمله بشمال سيناء، وأصيب برصاصتين في المخ ورصاصة في الكتف وأخرى في ذراعه الأيمن وشظية في العين اليسرى وشظية في الفك الأيسر، أثناء إسعافه أحد الجنود الجرحى بالعريش في 22 يوليو الماضي، وخضع المسعف لإجراء جراحة بالعين اليسرى، وجرى استئصالها.

ومن جانبه أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، أن المستشفى التخصصي استقبلت المسعف الشهيد منذ تلقيه إخطارا من وزارة الصحة، بحالته وقدمت له الرعاية على أكمل وجه داخل غرفة العناية المركزة رغم تأخر حالته من اللحظات الأولى إثر إصابته بالغة الخطورة.

وأضاف أوفدت فريق طاقم طبي من كبار الاستشاريين المتخصصين لمتابعة حالة المسعف والذي أشارت له الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أثناء مؤتمر الشباب الـ6 بجامعة القاهرة قائلة "لدينا ابن بطل يمكث جريحا داخل المستشفى الجامعي التخصصي بالإسماعيلية سلامات يا بطل ألف سلامة عليك يا أحمد".