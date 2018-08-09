تستأنف الإدارة العامة للأندية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ عدد من المعسكرات الصيفية للشباب، واستقبلت محافظة الإسماعيلية الأسبوع الماضي 50 فتاة من العضوات بالأندية الاجتماعية والثقافية من محافظات الدقهلية وبني سويف ودمياط والفيوم وبورسعيد والبحر الأحمر، ضمن فعاليات المعسكر التثقيفي الترفيهي المقام لمدة 7 أيام بالمحافظة، لتعريف الشباب بالمكتسبات التنموية والسياحية وعلى رأسها قناة السويس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، إن ذلك يهدف لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم ويتضمن البرنامج أيضا زيارة نماذج مختلفة من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكافة الفئات.

وعلى صعيد أخر، انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الحرفي للشباب والمقام بمحافظة الفيوم تحت شعار "مهنتي مستقبلي" لتدريب 50 شاب خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس، من محافظات السويس ومطروح والقليوبية وقنا والمنوفية والقاهرة للتدريب على المصنوعات الجلدية وكيفية إعداد دراسة جدوى المشروعات لتوفير مشروعات صغيرة للشباب من الجهات المعنية بالوزارة.

وقالت الوزارة: "سيتم عرض منتجات الشباب بالمعرض الدائم بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع".

وصرحت الدكتورة غادة، وزيرة التضامن، بأن الوزارة حريصة على رفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الإدمان بتنظيم جلسات حوارية مع المسؤولين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ضمن برامج المعسكرات التي تنفذها الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية ليستفيد منها 200 شاب وفتاة.

وأضافت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الأندية الاجتماعية والثقافية تخدم الفئة العمرية من 15 حتى 35 سنة، ويصل عدد الشباب المشاركين في الأندية 160 ألف شاب وفتاة، وهي إحدى آليات عمل الوزارة للعمل مع فئة الشباب وتقديم العديد من البرامج التعليمية والتوعوية والترفيهية، حيث تقوم الأندية بتنظيم الرحلات والمعسكرات لمختلف محافظات الجمهورية، لنشر الوعي والانتماء داخل الشباب.