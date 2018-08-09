تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، محلج شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، والمقام على مساحة 63 ألف متر.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية، والعقيد أشرف جمال، عضو مجلس النواب، والمهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس ممدوح فاروق، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس زغلول ناجي مدير عام المحلج.

أكد المحافظ على توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

وأوضح المهندس زغلول ناجي، مدير عام المحلج، أن الطاقة الإنتاجية للمحلج تتراوح بين 75 - 100 ألف قنطار سنويا، ويوفر 75 فرصة عمل مباشرة، و150 فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضح أن المحلج يعمل من خلال حلج الأقطان الزهر وفصل القطن الشعر عن البذرة، ويصدر المحلج القطن الشعر حسب حاجة العملاء المستوردين وحسب المواصفات الغزلية التي يتطلبها سوق الغزل، كما أن المحلج به نوعان من البذرة، وهي بذرة التقاوي حيث يتم إعدادها وتبخيرها تمهيدا لتحويلها إلى الجمعيات الزراعية تسليمها للمزارعين للموسم القادم، والبذرة التجاري يتم إعدادها وتبخيرها تمهيدا لتحويلها إلى المعاصر لعصرها وإنتاج زيت بذرة القطن والاستفادة من اللب الناتج من العصر في تصنيع العلف الحيواني.