أعرب تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى مصر، عن ثقته في أن مصر ستستمر في الازدهار بكافة المجالات على الرغم من كل التحديات التي تواجهها.

وتمنى "تاكيهيرو" أن تشهد العلاقات المصرية اليابانية، خطوات كبيرة إلى الأمام في كافة مجالات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك، في الرسالة التي أرسلها "تاكيهيرو"، إلى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير ممتاز ومفوض لليابان بمصر.

وقال سفير اليابان في رسالته:" بعد أربع سنوات في مصر، أنا حقاً أشعر بالأسف على الرحيل بعد قضاء هذه الأعوام التي لا تنسي والتي سأعتز بها طوال حياتي، خصوصاً أني شهدت تغيرات ضخمة وتقدم في مصر بالإضافة إلى التعاون الثنائي المشترك بين مصر واليابان".

وتابع: "أنا أؤمن بأن العلاقات الثنائية لم تكن في يوم من الأيام أفضل مما هي عليه الآن، ويشمل ذلك التطور في المشروعات البارزة مثل المتحف المصري الكبير، المدارس اليابانية النموذجية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا".