تسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوريا الجنوبية، بمصرع 42 شخصا منذ نهاية مايو الماضي حتى اليوم.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة في كوريا الجنوبية أودى بحياة 42 شخصا منذ نهاية مايو حتى اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وسجلت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية، أعلى معدلاتها على مدار 111 سنة الماضية، حيث وصلت درجة حرارة الطقس إلى 40، ولفتت إلى إصابة 3500 شخصا بأمراض متعلقة بالحرارة، موضحة أنه يجري معالجتهم، وفي مسعى منها لتشجيع استخدام أجهزة التكييف، خفضت حكومة سيؤول أسعار استهلاك التيار الكهربائي خلال الشهرين الأخيرين.