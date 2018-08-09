يقدم الكاتب الصحفي أحمد فايق، حلقة جديدة من برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "dmc"، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يُقدم عرضًا تحليليًا لمناهج رياض الأطفال الجديدة في المدارس الحكومية.

وفي فقرة أخرى، يتحدث مع نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، عن قصة تصنيع أول هراس "وابور زلط" في وزارة الإنتاج الحربي، بنسبة 80% مكون محلي، وفكرة وتصميم أيادٍ مصرية.

وفي الفقرة الثالثة يستضيف مصريان أحدهما طبيب وآخر مهندس، للحديث عن ابتكارهما قسطرة طبية متعددة، وتأسيس شركة أدوية كبرى إنجليزية، مصنع في المنطقة الحرة.

برنامج "مصر تستطيع" يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد فايق، عبر قناة "dmc"، يُعرض يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً.