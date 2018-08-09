أعلن مجمع البحوث الإسلامية أنه في إطار خطته الاستراتيجية التي أعلن عنها في وقت سابق وتضم العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بواقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية وتكثف من الجوانب التوعوية وتدعم جانب الانتماء للوطن، سيوجه 6 قوافل أسبوعيا إلى مختلف المناطق الحدودية والنائية، بالإضافة إلى القوافل التي يتم توجيهها إلى محافظات الجمهورية المختلفة.

وقال د.محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن تكثيف القوافل في التوقيت الحالي وخصوصا ما يتم توجيهه منها إلى المناطق الحدودية ضرورة ومهمة وطنية تفرضها التحديات الحالية، لأجل مواجهة قوية تقضي على الأفكار المنحرفة والمضللة بالتوزاي مع جهود القوات المسلحة، وقوات الشرطة في مواجهتها للجماعات الإرهابية.

وأشار عفيفي إلى أن القوافل تتناول في برامجها العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة كالتي ترتبط بالمشكلات الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسر في المجتمع، فضلا عن الموضوعات المتعلقة بدعم الانتماء الوطني، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي وتعايش الناس في حب وسلام، بالإضافة إلى تركيزها أيضا على المخاطر التي تهدد المجتمع كالشائعات وخطرها على الدولة والبناء والتنمية وكيفية مواجهتها والتصدي لها.

وأطلق المجمع، اليوم، 3 قوافل توعوية إلى محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وأبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث تستمر فعاليات هذه القوافل حتى الأسبوع المقبل بمشاركة كوادر متميزة من وعاظ الأزهر.