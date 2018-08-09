أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن حجز تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى مستمرة، وأن أولى رحلات العيد ستبدأ في 15 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة أتخذت كل إجراءاتها اللازمة للدفع بقطارات إضافية ثانية في حال تطلب الأمر، موضحا أن حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري منتظمة منذ صباح اليوم.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه يوجد نحو 80 ألف مقعد شاغر بالقطارات حتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت حالة الطوارئ القصوى بجميع وظائف التشغيل الحرجة، لتوفير كل سبل الأمن والأمان للركاب المسافرين، والحفاظ على حركة مسير القطارات وعدم تأثرها.