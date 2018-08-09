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الوطن

كل ما تريد معرفته عن «الضريبة العقارية»

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حبس متهمين لحيازتهما كيلو وربع هروين بالشرقية

حبس متهمين لحيازتهما كيلو وربع هروين بالشرقية

ما موقف "الإيجار القديم" و"بيت العيلة" من قانون الضرائب العقارية؟

ما موقف "الإيجار القديم" و"بيت العيلة" من قانون الضرائب العقارية؟

"رائحة الموت تفوح من منزل إيناس وطفليها".. وآنين بغزة بحثا عن الكرامة

"رائحة الموت تفوح من منزل إيناس وطفليها".. وآنين بغزة بحثا عن الكرامة

"مرور الإسكندرية" تحرر 2710 مخالفة متنوعة بالطرق الرئيسية

"مرور الإسكندرية" تحرر 2710 مخالفة متنوعة بالطرق الرئيسية

محافظ بني سويف: ارتفاع أعداد مشتركي الغاز الطبيعي لـ139 ألف عميل

محافظ بني سويف: ارتفاع أعداد مشتركي الغاز الطبيعي لـ139 ألف عميل

قبل حلا شيحة.. شقيقتها "مايا" خلعت الحجاب بعيدا عن التمثيل

قبل حلا شيحة.. شقيقتها "مايا" خلعت الحجاب بعيدا عن التمثيل

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بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

"إيناس وبيان".. الأم والرضيعة في تابوت الموت: لا شيء سيئ وأنت بقربي

"إيناس وبيان".. الأم والرضيعة في تابوت الموت: لا شيء سيئ وأنت بقربي

قبل افتتاح السيسي لها.. التفاصيل الكاملة عن قناطر أسيوط الجديدة

قبل افتتاح السيسي لها.. التفاصيل الكاملة عن قناطر أسيوط الجديدة

"س و ج".. ما تريد معرفته عن "الضرائب العقارية"

"س و ج".. ما تريد معرفته عن "الضرائب العقارية"

4 معوقات أمام تحويل قنوات "ماسبيرو" للبث الرقمي.. على رأسها الميزانية

4 معوقات أمام تحويل قنوات "ماسبيرو" للبث الرقمي.. على رأسها الميزانية

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"خطوبة مينا عطا" بعد 11 سنة حب وفراق

بالفيديو| القصة الكاملة لـ"خطوبة مينا عطا" بعد 11 سنة حب وفراق

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