كافأ المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ملاحظ بلوك كوم إمبو في إطار تطبيق السياسة الجديدة لتحقيق مبدأ السلامة أولا في تشكيل قطارات السكة الحديد.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أنه "أثناء مرور قطار فوارغ مواد بترولية من محطة أسوان إلى محطة المنيا بخط (القاهرة - السد العالي)، تلاحظ لأحمد صابر طه ملاحظ بلوك رقم (1) كوم إمبو، وجود رباط بعجلات إحدى عربات القطار، فحجز القطار واتخذ إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات وترك العربة بمخزن المحطة".

وأضاف البيان: على الفور صرف رسلان حافزا فوريا للملاحظ مع تكريمه والتنبيه على قطاع السلامة بالهيئة بالتحقيق مع المسؤولين عن الاستعداد بقطار مشحون المواد البترولية من محطة القيام، مهيبا بجميع العاملين تنفيذ واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه لرفع مستوى أداء العمل والعاملين.