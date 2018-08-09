أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن حادث حريق المطعم العائم "براميزا" في نهر النيل بالمنصورة، أسفر حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الحريق تسبب في مصرع أحمد مهنا محمد شهاب، 33 سنة، من الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأصيب في الحادث كلا من محمود محمد أحمد، 18 سنة، من قرية بدين مركز المنصورة، ومصاب بغيبوبة وحالته خطرة، وحسام الدين عبد العزيز، 19 سنة، من نبروه، ومصاب بكدمة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، والمتولي رضا المتولي، 32 سنة، من الحامول بكفر الشيخ، ومصاب باختناق، ودخلوا العناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

يذكر أن الحريق شبق في مركب نيلي ثابت، اليوم، بسبب انفجار أسطوانة "غاز الفريون" أثناء شحن التكييفات المركزية، مما تسبب في حدوث انفجار شديد وماس كهربائي تسبب في سقوط أحد أسقف المركب وحريق بداخله وسادت حالة من الذعر بين رواده وبالمنطقة السكنية المحيطة به.

وانتقل لمكان الحادث اللواء محمد شرباش مدير المباحث والعميد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية والإطفاء و٩ سيارات إسعاف، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لباقي طوابق المركب.