انتقدت الفنانة نيكول سابا، تعرض المشاهير لانتهاك حياتهم الشخصية، وذلك بعد موجة الهجوم على عدد من الفنانين آخرهم حلا شيحة بعد خلعها للحجاب.

وكتبت "سابا" تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "زمن اللا إنسانية زمن اللا قيمة زمن اللا خصوصية زمن الفضايح زمن عدم الاحترام زمن الشماتة زمن السخافة زمن التجريح بالآخرين! من الآخر زمن ما يعلم بيه إلا ربنا".

كانت عدة فنانات -ومنهن إليسا وحلا شيحة- قد تعرضن للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث طال الهجوم حياتهن الشخصية وهو ما أغضب الكثيرين.