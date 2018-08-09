منذ 50 دقيقة

منذ 50 دقيقة

طرحت الفنانة لطيفة، أغنيتها الصيفية الجديدة "فيها وفيها" عبر تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن لطيفة من المقرر أن تصور الأغنية بطريقة الفيديو كليب وتطرحها نهاية الشهر الجاري.