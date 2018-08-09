لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 11 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بورود إشارة من المستشفى العام بوصول محمد سلامة فهمي، 30 سنة، ونور الهدي فرج فتوح، 19 سنة، وسناء فتحي عطا، 45 سنة، "توفيت"، وسارة السيد عطا، 18 سنة، وعبدالرحيم فرج فتوح، 11 سنة، ورحمة السيد، 18 سنة، وأحمد فرج فتوح، 27 سنة، ونورين صالح، سنتان، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ، "وهدى أحمد البطراوي، 32 سنة، ومازن محمد سلامة، عمره عام، ورحاب السيد الفضالي، 22 سنة، وإبراهيم مرشدي صالح، 35 سنة، مقيمين بمركز المحمودية، مصابين بكسور وجروح ونزيف بالمخ.

وكشف تحريات المباحث أن الحادث نتيجة تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بمركز شرطة إدكو، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.