ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات وتراكمات الأتربة والرمال من الطريق السريع "الفتح – الواسطى" وطريق أسيوط الجديدة بدائرة مركز الفتح، ومن أعلى كوبري الواسطى، بالاستعانة بمعدات مراكز الفتح وأبنوب ومدينة أسيوط ووحدة الرصف بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، واستكمالا لخطة المحافظة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والانتهاء من أعمال الدهانات للكباري والأرصفة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لافتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شارك في الحملة المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، والعميد أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وصلاح عامر، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وكرم عبد الحفيظ، مساعد رئيس مركز أبنوب، وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز أبنوب، وأمال أحمد، نائب رئيس حي غرب أسيوط.

وشدد سكرتير عام المحافظة، خلال الجولة، على ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ورفع الرمال من منازل الكباري ومداخلها لمنع الحوادث المرورية التي تتسبب فيها، مشيرًا إلى تجميع جميع المخلفات والأتربة في أماكن تجميع القمامة المخصصة لها بالجبل الشرقي بعيدًا عن الكتلة السكنية.

بدأت الحملة بمشاركة عمال ومعدات المراكز والأحياء وتحت إشراف مساعدين ونواب المراكز، وجرى استكمال أعمال دهانات الكباري العلوية والأرصفة ورفع أكوام الأتربة وتهذيب الأشجار على جانبي الطريق "الفتح – الواسطى" وإزالة اللافتات من على أعمدة الكهرباء.