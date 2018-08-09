قال الدكتور محمد طالب عبيدات، الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، إنَّ مخرجات التعليم العالي في العالم العربي غير متوائمة مع مدخلات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 20 مليون عاطل عن العمل في الوطن العربي.

وأضاف "عبيدات"، خلال لقائهِ على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن هناك فجوة كبيرة ما بينَ التعليم والعالي وسوق العمل في الدول العربية كافة، والدليل على ذلك حجم البطالة الكبير، والسبب في ذلك أن معظم الجامعات لا تعد الجيل القادم لمهارات يَحتاجها سوق العمل.

وتبذل الدول العربية جهودًا كبيرة من أجل دعم قطاع التعليم العالي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء وثقل شخصية الطالب قبلَ دخوله إلى مُعترك الحياة العملية.