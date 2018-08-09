تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب عشريني لقى مصرعه غرقًا بترعة الإبراهيمية، وذلك بعد تغيبه يومين عن منزله بالقرب من كوبري النزالي بقوصية أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية النزالي بظهور جثة طافية على سطح الماء بترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري القرية.

على الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة والإسعاف والإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أنها لشاب يدعى "مصطفى. خ. ر"، 22 عامًا، لا يعمل، مقيم قرية عرب العمائم التابعة لمركز منفلوط ومتغيب منذ يومين عن منزله.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وجار استخراج تصريح الدفن وإبلاغ أهلية المتوفى، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.