تستعد الفنانة الكبيرة فاطمة عيد، لطرح ألبومها الغنائي الجديد، "أنا بنت عمك"، مع شركة بيراميديا، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الغناء.

الألبوم الذي يتضمن 10 أغاني تعاونت فيها مع زوجها اللواء شفيق الشايب الذي كتب ولحن معظم أغاني الألبوم.

وقرر المنتج ريتشارد الحاج، منتج ألبوم فاطمة الجديد، أن يوثق فن وتراث فاطمة عيد عبر الوسائط الرقمية لكونها أحد أهم الأصوات المصرية عبر تاريخها.

وترصد "الوطن" عدد من المعلومات عن الفنانة:

- ولدت فى 18 مارس من عام 1962 فى القنايات بمحافظة الشرقية.

- قدمت فاطمة خلال مسيرتها الفنية من الثمانيات حتى الآن ما يقرب من 800 أغنية.

- تعاونت خلال مسيرتها مع كبار الشعراء، ومنهم الراحل الكبير "عبدالرحمن الأبنودي" والذى كتب لها 30 أغنية.

- متزوجة ولديها ثلاثة بنات من بينهن الفنانة شيماء الشايب.

- اشتركت كمطربة فى العديد من الأفلام المصرية ومنها "كيدهن عظيم و"عطشانة" و"الكابتن وصل"، ومسلسل "الكبير أوي" 2013.

- قدمت منذ سنوات فيديو كليب مع المطربة أمينة "يا مراكبي".