قال مدير مكتب المصايد في شمال سيناء الدكتور شكري سالمان، إن متوسط الإنتاج اليومي لبحيرة البردويل بلغ 65 طنا من الأسماك في موسم الصيد الجديد.

وأضاف سالمان، في بيان، اليوم، أن إنتاج البحيرة بلغ في الأيام الثلاثة الأولى لبدء الصيد 196 طنا من مختلف الأنواع، وعلى رأسها البوري والدنيس والقاروص وغيرها من الأنواع الاقتصادية، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة مما يدل على تنمية البحيرة وزيادة الإنتاج.

يذكر أن موسم الصيد الجديد، بدأ أوائل الأسبوع الحالي في بحيرة البردويل بشمال سيناء بـ 1228 مركبا للصيادين من خلال منافذ (السروح) في (التلول واغزيوان والنصر) بالبحيرة.