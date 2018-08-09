قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن ما أُثير عن حجز أموال المودعين في البنك المركزي لحين تسديد الضريبة العقارية، ومصادرة الدولة للوحدات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية عنها، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإقبال على سداد الضريبة كبير للغاية، مستشهدة بواقعة حضرتها بنفسها، قائلة: "عندما رأى الأمن الإقبال الكثيف للمواطنين، أخبرهم بإمكانية العودة إلى منازلهم وتسديد الضريبة قبل منتصف أكتوبر، لكن الناس رفضوا وقالوا إن هذا الكلام من الممكن أن يكون شائعة".

وأكدت حسين أن القانون أعطى الحق للمواطن في الطعن على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، إذا ما شعر بارتفاعها أو وجود مبالغة فيها.