البنك المركزى ينفى الحجز على أموال المودعين المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية

نفى جمال نجم، نائب محافظ «المركزى»، ما تردد عبر شبكات التواصل الاجتماعى بشأن الحجز على أموال المودعين، حال عدم سداد الضريبة العقارية من خلال البنوك.

وأكد «نجم»، فى تصريحات على هامش مشاركته فى مؤتمر البنوك الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ، اليوم، أنه لا توجد أى تعليمات بخصوص حجز وزارة المالية على أموال المودعين لصالح الضرائب العقارية.

وحصلت «الوطن» على نص خطاب موجه من البنك المركزى إلى البنوك، يطالبها فيه باتخاذ إجراءات «حجز ما للمدين لدى الغير وفقاً لأحكام قانون الحجز الإدارى، وذلك فى إطار التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية لتذليل المشكلات والمعوقات العملية فى هذا الشأن»، وطالب «المركزى»، البنوك بتسجيل كافة الحجوز التى ترد إلى المصرف من مصلحة الضرائب العقارية على نظام حسابات العملاء فوراً وردها وتعميمها على جميع الفروع بمصرفكم.

وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لـ«الوطن» إن الخطاب لا يخص الممولين الأفراد، ولكنه يتعلق بالمنشآت الاقتصادية، صناعية أو تجارية، المتقاعسة عن سداد الضريبة منذ 2013.

فى السياق ذاته، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً، اليوم، بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن القرار جاء بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسهيلاً على ممولى الضريبة وتلافياً للزحام فى المأموريات، موضحاً أن هذا المد هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الجارى، مضيفاً أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونياً من الموسم المقبل لتحصيل الضريبة فى كافة المأموريات فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، التى تستهدف توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب.

رئيسة المصلحة: القرار يتعلق بالمنشآت وليس الأفراد.. و«معيط»: مهلة شهرين للتحصيل بدون غرامة حتى ١٥ أكتوبر

وتابع: «يوجد حالياً موقع إلكترونى بعنوان http://enquiry.rta.gov.eg، لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلاً عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحاً حتى 9 مساءً، بحيث يقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفياً مع العميل والرد خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة.