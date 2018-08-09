لقي مزارع مصرعه طعنًا بآلة حادة على يد جاره بالأرض الزراعية، وذلك إثر مشاجرة بينهما على ملكية مسقى ري، بقرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بمقتل مزارع خلال مشاجرة مع جارة بقرية البدرمان في مركز ديرمواس.

انتقل الرائد محمد الدروي، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب علاء البرادعي، لفحص البلاغ، وتبين مقتل "محمد. ع"، 20 عامًا مزارع، على يد "مصطفى. ع"، 20 عامًا، وذلك على إثر حدوث مشاجرة وقعت بينهما بسبب الخلاف على مسقي ري أرضهما الزراعية المتجاورة بالقرية.

جرى نقل المجني عليه لمشرحه مستشفى ديرمواس العام، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.