أعلن مجلس مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، تجهيز جوازات السفر لأسر شهداء قرية «الروضة»، اليوم، قبل السفر لأداء فريضة الحج على نفقة الأزهر، وعددهم 248 مواطناً، فيما أوفدت مديرية الصحة لجنة طبية إلى القرية، لتقديم التطعيمات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين من أهالى القرية، قبل سفرهم إلى السعودية.

وأفاد المركز الإعلامى لمديرية الصحة بشمال سيناء، بأن لجنة طبية من المديرية مكونة من عدد من الأطباء وطواقم التمريض والمشرفين، وصلت لقرية الروضة لتقديم التطعيمات والكشف الطبى على الحجاج قبل سفرهم إلى الأراضى الحجازية لأداء الفريضة، فيما شكل اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، لجنة من المديريات للوصول لقرية الروضة، لبحث متطلبات أسر الشهداء والمصابين وتذليل العقبات أمام سفرهم من القرية باتجاه القنطرة، ومنها إلى مطار القاهرة مباشرة.