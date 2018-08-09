قُتل 22 شخصاً فى فيضانات بالنيجر، ودمرت المياه 3131 مسكناً، و3902 هكتار من المحاصيل، ونفقت 26344 رأساً من الماشية، كما أعلنت السلطات المحلية فى «قويتشو» الصينية، ارتفاع حصيلة قتلى حادث انفجار داخل منجم فحم «تسيموجيا» فى «بانتشو»، الاثنين الماضى، إلى 13 شخصاً، بعد العثور على جثث 9 عمال كانوا مفقودين، وذلك بعد عملية إنقاذ استمرت 50 ساعة.

وفى اليابان، أصيب 5 فى الأمطار والرياح القوية المصاحبة لها، التى بلغت سرعتها 108 كم فى إعصار «شانشان»، الذى ضرب الساحل الشمالى الشرقى لليابان، فيما تسببت العاصفة فى إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى العاصمة، طوكيو، لليوم الثانى على التوالى، وتم إلغاء عدد من رحلات القطارات، فيما انقطع التيار الكهربائى بعدة مناطق.

وفى إندونيسيا، بلغ العدد الرسمى لضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب «جزيرة لومبوك»، الأحد الماضى، 319 قتيلاً، فيما واجهت فرق الإنقاذ صعوبة فى الوصول للمناطق المنكوبة مع وقوع عدة هزات ارتدادية أثارت الذعر لدى الناجين، وأصيب فى الأحداث 1400 شخص على الأقل وتشرد 156 ألفاً.

الهزة الارتدادية التى ضربت الجزيرة بقوة 6.2 على مقياس ريختر، تعد الأقوى منذ زلزال الأحد الماضى، فيما قالت «الوكالة الجيولوجية» الإندونيسية، إن الهزة لن تكون سبباً فى حدوث «تسونامى»، وفقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول».