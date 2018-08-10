توفى عامل داخل إحدى قرى مركز أبو قرقاص، بجنوب محافظة المنيا، اليوم، إثر انهيار نواتج الحفر عليه أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله، وانتقلت قوات الحماية المدنية وانتشلت جثته.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل داخل حفرة.

انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مصرع "ع. ف. ح"، عامل، داخل حفرة عمقها 12 مترًا، أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله، حيث انهارت عليه نواتج الحفر، مما أدى إلى مصرعه، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.