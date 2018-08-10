تتزين محافظة سوهاج، استعدادًا لافتتاح متحفها القومي، الذي من المقرر أن يُسدل الستار عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأجرى المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم مساء اليوم، جولة ميدانية، تفقد خلالها استعدادات الإقليم؛ لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيارته المنتظرة لمحافظة سوهاج لافتتاح المتحف.

وافق المحافظ، المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفريق العمل من رؤساء الوحدات المحلية لحى شرق وحى غرب وسوهاج والمراغة.

وشملت جولة المحافظ تفقد محيط الاستاد الرياضي، ومحيط ديوان عام المحافظة، ومحيط متحف سوهاج، حيث تابع الأعمال الجارية وآخر الاستعدادات من أعمال وضع الأعلام على جانبي الطرق المؤدية إلى المتحف والرصف ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد سوهاج الرياضى ومتحف سوهاج حتى تظهر المحافظة في أبهى صورها.

وأكد المحافظ أن مواطني سوهاج سعيدون بزيارة الرئيس للمحافظة، وافتتاح واحد من أكبر المشروعات السياحية والذي كان حلما طال انتظاره لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن اهالي سوهاج يقدرون اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتحقيق التنمية الشاملة على أرضها من خلال العديد من المشروعات التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات.

ووجه عبدالمنعم الشكر للرئيس السيسي على إصدار توجيهاته باستكمال متحف سوهاج القومى بعد سنوات من توقف العمل به، مؤكدا أن المتحف سيساهم بشكل كبير في زيادة الأفواج السياحية من الأجانب والمصريين ووضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية.