ألقت وحدة مباحث شربين بمحافظة الدقهلية، أمس، القبض على متهم في 5 قضايا وبحوزته فرد خرطوش و7 طلقات و150 جراما من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شربين من ضبط "هاني. ا. ا"، 39 سنة، عاطل، ومقيم في قرية كفر الحاج شربيني، والسابق اتهامه في 5 قضايا شروع في قتل وحريق عمد وسلاح ناري، ومخدرات داخل أحد العقارات تحت الإنشاء لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وبتفتيش المكان ضبطته قوة من المباحث بحيازته فرد خرطوش و7 طلقات و150 جراما من مخدر الهيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.