بعد "الملك الذهبي".. لماذا يهتم صلاح بالتاريخ والتنمية البشرية؟

مرةٌ أخرى يطل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، برفقة أحد الكتب التي يقرأها، حيث نشر صورة لغلاف كتاب "الملك الذهبي توت عنخ آمون" للدكتور زاهي حواس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر صلاح منذ فترة، عقب خروج مصر من كأس العالم، صورةً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها يقرأ كتاب "فن اللامبالاة"، والمتخصص في التنمية البشرية.

محمد صلاح يبعث رسائل مختلفة عبر الكتب التي يقرأها وينشر صورها، حسبما يفسر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، اهتمام نجم ليفربول بالتنمية البشرية أولا ثم كتب التاريخ.

في المرة الأولى أراد محمد صلاح أن يبعث رسالة لمنتقديه أنه غير مهتم بهم وبما بقولونه، حسبما أكد فرويز لـ"الوطن"، مشيرًا كذلك إلى أن "فن اللامبالاة" كان عنوانا موجها لكل ما يدور حوله من مشاكل وما تعرض له من مضايقات من الجمهور ومسئولين إتحاد الكرة، والشائعات التي خرجت في حقه.

عدة رسائل أراد أن يرسلها صلاح عبر كتاب "الملك الذهبي"، حسبما يرى استشاري الطب النفسي، موضحًا أن "الملك المصري"، كما يُلقبه جمهور ناديه الإنجليزي، يريد أن يقول أنه يدخل الموسم الجديد ملكا متوجا.

الرسالة الثانية التي يريد صلاح إيصالها من خلال الكتاب الجديد، هي اعتزازه بمصر وانتمائه لها وافتخاره بتاريخها وحضارتها، طبقًا لحديث فرويز، مفسرًا ذلك برغبة صلاح في الدعاية لمصر وتاريخها.

اهتمام صلاح بكتب التنمية البشرية بعد كم المشاكل والضغوط التي تعرض لها بعد خروج مصر من كأس العالم يوحي برغبته في الخروج من الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها صافي الذهن، وفقًا للدكتورة وفاء المستكاوي، الخبيرة النفسية، موضحةً أنها كذلك تدل على تطوير النجم المصري الدائم لإمكانياته ومهاراته.

صلاح يرى في نفسه ملكًا مصريًا متوجًا على عرش الكرة في إنجلترا، حسبما قالت المستكاوي، لـ"الوطن"، لذلك فلا عجب من اختياره كتاب "الملك الذهبي توت عنخ آمون" لقراءته، مؤكدة -وفاء- أنه يضع لنفسه تحدٍ جديد بتشبيه نفسه بأحد الملوك عظام في تاريخ مصر، وهو ما يفعله دومًا بوضع أهداف وتحديات جديدة وتطوير قدراته.