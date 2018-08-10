يستعد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، لافتتاح العرض المسرحي الجديد "حدث في بلاد السعادة"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وذلك اليوم على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وحضر كل من الدكتورة والفنانة سميرة محسن، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وأشرف طلبة مدير المسرح الحديث، والمؤلف وليد يوسف، ومخرج العرض مازن الغرباوي، وآخرون.

تدور أحداث العمل في إطار موسيقي استعراضي في اللامكان واللازمان حول "حطاب" فقير يرى أن أحوال بلاد السعادة لا تعجبه، فيقرر أن يذهب إلى الحاكم لكي يواجهه بالمشكلات التي يعاني منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن بشرط، وهذا الشرط الخفي هو ما يسبب العديد من الأزمات التي تكشفها المسرحية.

"حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، تأليف وليد يوسف وبطولة: مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم استعراضات كريمة بدير، تصميم أزياء مروة عوده، تأليف موسيقي محمد مصطفى، أشعار حمدي عيد وإخراج مازن الغرباوي.