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رئيس هيئة الإسعاف: سنكرم أسرة الشهيد أحمد جمال

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رئيس هيئة الإسعاف عن الشهيد أحمد جمال: كان من أمهر المسعفين

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جبر: الجرائد لا تصل للقارئ في المجتمعات الجديدة والمولات والمقاهي

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