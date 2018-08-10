جبر: الجرائد لا تصل للقارئ في المجتمعات الجديدة والمولات والمقاهي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رفع سعر الورق هو السبب الرئيسي وراء رفع أسعار الجرائد الورقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دريم" عبر فضائية "دريم" أن الجرائد المصرية تستهلك ورق بـ 800 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح جبر أنه تم درسة وضع أسلوب جديد لتوزيع الجرائد، نظرًا لأنها لا تصل للقارئ، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة والمولات والمقاهي.

ولفت جبر إلى أن رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية أجمعوا أن الصحافة الورقية أصبحت خارج إطار الزمن وأنه يجب تطوير محتوى الصحف في ظل التكنولوجيا الحديثة التي سهلت الحصول على الأخبار.