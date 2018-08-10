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"الآثار": المتحف القبطي لم يتعرض لأي محاولات سرقة على الإطلاق

"الآثار": المتحف القبطي لم يتعرض لأي محاولات سرقة على الإطلاق

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دراسة: "الزرنيخ" سوف يستخدم لعلاج السرطان في المستقبل

"الإصلاح الزراعي": 162 مليون جنيه حصيلة بيع الأراضي بالمزادات العلنية

"الإصلاح الزراعي": 162 مليون جنيه حصيلة بيع الأراضي بالمزادات العلنية

وفد البرلمان الإفريقي يزور المتحف المصري

وفد البرلمان الإفريقي يزور المتحف المصري

بالصور| وصول الحجاج المصريين المصابين إلى منفذ العقبة

بالصور| وصول الحجاج المصريين المصابين إلى منفذ العقبة

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عرب فى مهمة «جامعية»: السماسرة بيعرفونا من «لكنتنا» وبيغلوا الأسعار

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هدم "هنهايات" أقدم محل ساعات في مصر.. ومالكه: ينبغي تركه كمتحف

هدم "هنهايات" أقدم محل ساعات في مصر.. ومالكه: ينبغي تركه كمتحف

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