نفى مركز معلومات مركز الوزراء، صدور تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، قبل قليل.