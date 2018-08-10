قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، وعضو بعثة الحج الرسمية بالوزارة، إن "أهل العلم هم خلاصة الوجود"، ووزارة الأوقاف تعلم أن "فريضة الحج هي من أوسع الأبواب التي بها اختلافات واسعة، وهناك من يجنح للآراء المتشددة"، واختارت الوزارة أفضل العناصر من عندها لمرافقة الحجيج، وتعمل على فقه التيسير لتحقيق تمام وكمال الحج، دون شقاء، لرفع الضرر عن الحجاج.

وأضاف الجندي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة اختارت العناصر عن طريق امتحانات شفوية وتحريرية ومقابلات خاصة تتعلق بفقه الحج، وأقامت دورة مركزة مكثفة عن فقه تيسير الحج، وهناك متابعة مع ممن رافقوا البعثات بالفعل، وهناك لقاءات موسعة، ومركزة في الفنادق مع السادة الحجيج.

وتابع الجندي أن هناك تنبيه شديد على ظهور الشخصية المصرية للسادة الحجيج لكي نعكس صورة ذهنية طيبة.