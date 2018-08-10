نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قوافل تعليمية للتجوال بين جميع المحافظات.

وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين قام بتكريم مديري عموم تنمية المواد الدراسية والمعلمين المتميزين المشاركين في القوافل التعليمية بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحضر التكريم هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسيد مصطفى رئيس تحرير الأهرام المسائي.

وفي كلمته، رحب عمر بالحضور واصفًا المعلمين بالجندي المجهول الذي يكافح الجهل والأمية ويشارك في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا علي أهمية الاستمرار في المشروع مع العمل على تطويره، مضيفًا أن هناك تكامل مع قطاع الخدمات والأنشطة من خلال المسابقات، والتي تتعاون فيها الجمعيات الأهلية وبدعم من وزارات أخرى كالشباب والرياضة والثقافة.

كما أشاد السنجري بمشروع القوافل التعليمية مشيرًا إلي أهمية استمرارها على مدار العام وليس فقط فى فترة الامتحانات، مؤكًدا علي دورها الفعال في تدعيم أبنائنا الطلاب في القرى والمدن، متمنيًا استمرارها وتطوير أدائها في السنوات القادمة.

تم أثناء الحفل تقديم دروع التكريم لهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، و محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسيد مصطفى رئيس تحرير الأهرام المسائي.

كما تم تقديم دروع التكريم لكل من حسن جاويش مدير عام صلاحية الترقي، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ونادية عبد الله مدير إدارة التنسيق، والدكتورة إيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، والدكتورة فاطمة الزهراء مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية، والدكتور أحمد شلبي مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، والدكتور يسرى ساويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، والأستاذ محمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، ونائبًا عن حسين محمود مدير عام تنمية مادة الرياضيات، والدكتورة فاطمة محمد رضا مدير عام تنمية مادة علم النفس بديوان عام الوزارة.

وقام الدكتور محمد عمر ومستشارو المواد بتكريم المُعلمين وتسليمهم شهادات التقدير لتميزهم بالأداء خلال مشروع القوافل التعليمية وهم:

محمود زكي محمد. لغة عربية

محمد محمود علي. لغة عربية

عبدالعال إسماعيل عبدالعال. لغة عربية

سيد أحمد عبد اللاه. لغة عربية

أحمد متولي السيد. لغة عربية

سعيد عليوة عبد الرحمن محمد. لغة عربية

نبيل عبد العزيز محمد علي. لغة عربية

سعد محمود عبد العزيز. فيزياء

رمضان محمد محمد علي. فيزياء

خالد عبد العزيز عبد الغني. كيمياء

كمال أحمد عبد الحميد. كيمياء

السيد فؤاد السيد الخوانكي. كيمياء

حسن السيد محرم. كيمياء

عصام حنفي محمود بكر. أحياء

محمد عبد اللطيف محمد. أحياء

محمد سمير محمد وهبي. أحياء

محمد عبد الحي عبد العزيز. جيولوجيا

عادل السيد إبراهيم. جيولوجيا

أحمد ممتاز على الزند. جيولوجيا

محمد مختار عبد الحليم. لغة انجليزية

صبحي محمد عبد المنعم. لغة انجليزية

محمد أحمد عبدالسلام رمضان. لغة انجليزية

محمود محمد حسن. لغة إنجليزية

محمد مصطفى إبراهيم علي فوده. لغة انجليزية

محمد لطفي محمود إبراهيم. لغة انجليزية

مصطفى كامل عبد ربه راشد. لغة انجليزية

عجيب عشم يني حنا. رياضيات

محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم زيادة. رياضيات

عاطف عبد الرحمن عبد الفتاح. رياضيات

عاطف البدرى محمد أبو طالب. رياضيات

أشرف طلعت كامل مرسي. رياضيات

ممدوح نبوي رجب الجندي. لغة فرنسية

شيرين فريد مرسي. لغة فرنسية

على عبد الرحمن عبد العال الديب. لغة فرنسية

عبده محمد أحمد رحومة. تاريخ

فتحي راشد عبدالقوى عبدالحافظ. تاريخ

عبد الحميد محمد محمد حمزة. جغرافيا

خالد عبده محمد إبراهيم. جغرافيا

محمد محمود صالح البسيوني. فلسفة

على أحمد إبراهيم السيد فلسفة

تامر صفوت إبراهيم يونس. علم نفس

وسيم حمدي محمد المغربي. علم نفس

عبدالعزيز محمود إسماعيل غنيم. علم نفس

علاء حنفي على أحمد. علم نفس

طارق أحمد على محمد. دراسات إجتماعية

سميح سمير مصطفى سعد. دراسات إجتماعية

شريف محمد توفيق يوسف. علوم

عبد الرؤؤف حمدي علي علي. علوم