علمت "الوطن"، أن شركة "فنون مصر" لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، تُجهز حاليا لمسلسل جديد بعنوان "خراب بيوت"، من المقرر تقديمه في 30 حلقة خارج السباق الرمضاني، ويستهدف فئة المراهقين من مستخدمي شبكة الإنترنت.

وتتطرق أحداث المسلسل إلى لعبة "الحوت الأزرق" لأول مرة في الدراما المصرية، التي تدفع مستخدميها من الشباب إلى الانتحار، حيث رشحت الجهة المنتجة كل من نضال الشافعي وحسن حسني ورزان مغربي وإيهاب فهمي لتقديم عدد من الأدوار البطولية، فيما استقرت على تامر بسيوني مخرجا للمسلسل.

يذكر أن آخر أعمال "فنون مصر" كان مسلسل "رحيم"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وأدى ببطولته ياسر جلال، نور، حسن حسني، صبري فواز، دينا، محمد رياض، طارق عبدالعزيز، من إخراج محمد سلامة.