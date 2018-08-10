"الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج تكشف على 130 ألف حاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم الجمعة، 13012 حالة مرضية، جرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 11793 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1219 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 28 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 10 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت 18 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تجرى إجراء غسيل كلوي لـ13 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 29 غسلة كلوية، لافتا إلى أن الفريق الطبي توجه مباشرة إلى جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "مجاهد" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات للتوعية بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

يذكر أنه قد تم تسجيل 5 حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.