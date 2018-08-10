وقعت الهئية الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس مجلس إدارة الهئية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، لاستخدام قاعدة بيانات المواطنين بـ"هيئة الانتخابات" في خطة وزارة الصحة للمسح الطبي الشامل لفيروس سي، والضغط والسكر.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا المسح يعد هو الأكبر من نوعه لا سيما في مصر فقط بل وعلى مستوى العالم، مشيرة إلى أن نتائج هذا المسح سيغير الخريطة الصحية في مصر.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، إنه فور وصول الدعوة له من وزيرة الصحة لعقد شراكة بين الوزارة والهيئة للحصول على خدمات قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدًا ترحيبه بهذه الدعوة وقبولها في الحال حتى تصل الخدمة لجميع الشعب المصري، كما أبدى استعداد الهيئة لمساعدة أي جهة تطلب مساعدة الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا البروتوكول يعتبر مثالًا يحتذى به في التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة وبما يليق بالمواطن المصري، لافتا إلى أنه سيتم العمل بقاعدة بيانات المواطنين من الهيئة وتحت مظلتها الإشرافية، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" والتي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وتسجيل البيانات الصحيحة، وبما يخدم تطبيق التحول الرقمي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإعداد قواعد بيانات صحية ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات.

وأشار المستشار محمد عبد الواحد مدير العلاقات العامة بالهيئة أن البروتوكول ينص على قيام وزارة الصحة بتوفير بيانات الوفيات دوريًا لحذفها من قاعدة بيانات الناخبين بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى استكمال قاعدة بيانات الناخبين بما يتوفر من عناصر بيانية خلال فترة المسح الطبى الشامل.

وذكرت المستشارة علا راضي مسئولة العلاقات والمراسم أن الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون دورها من خلال البروتوكول تقديم الدعم الفنى لبناء قاعدة بيانات المستهدفين للمسح الطبى الشامل لفيروس "سـي" وتوفير بيانات التحديث دوريًا.