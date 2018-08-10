بعد فترة غياب طويلة، طرح النجم محمد فؤاد بوستر ألبومه الجديد المقرر أن يطرح خلال الأسابيع القبلة.

يتكتم فؤاد بشكل كبير على تفاصيل الألبوم الذي يعود به بعد غياب 8 سنوات.

يذكر أن آخر ألبومات فؤاد كان قد طرح بعنوان "بين إيديك".