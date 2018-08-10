أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، رقم 61 لسنة 2018، بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهري أغسطس وسبتمبر 2018.

وأوضحت الوزارة، يتم صرف مرتبات وأجور شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018، ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وطالب الكتاب الدوري، مسئولي الإدارات المالية بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الإلتزام بهذه التعليمات.