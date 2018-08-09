استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث عرض على فضيلته المنظومة الجديدة للشبكة المالية الحكومية.

قال الإمام الأكبر إن وجود نظام مالي دقيق ومنضبط يسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة الوظيفية، ويحقق التوظيف الأمثل لموارد ومقدرات المصريين، ويدعم جهود الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءتها.

واستعرض الوزير مشروع منظومة الشبكة المالية الحكومية الإلكترونية، ودورها في تعزيز الكفاءة المالية للمؤسسات الحكومية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموازنة العامة، موضحًا أن المنظومة الجديدة قائمة على استخدام النظام الرقمي بدلا من المستندات الورقية، بما يسهم في إحكام الرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة.