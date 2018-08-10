تنظم النقابة العامة للهيئة النقل العام، برئاسة مجدي حسن، الجمعية العمومية العادية، غدًا، بمقر النقابة العامة، وذلك لاعتماد تشكيل مجلس الإدارة للنقابة العامة، واعتماد لوائح "النظام الاساسي، والنظام المالي، والنظام الإداري للنقابة العامة"، واعتماد ممثل اللجنة النقابية للميني باص واللجنة النقابية لمترو مصر الجديد لمجلس إدارة النقابة العامة.

كما يتم اعتماد تشكيلات اللجان النقابية الادارية واعتماد تمثيل عضو بمجلس ادارة النقابة العامة لكل لجنة، وتوحيد نظام الاشتراك الشهري للعضوية واعتماد لائحة موحدة لصرف الإعانات.