أفادت فضائية "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن هناك تراجع جديد طرأ على الليرة التركية، وذلك بعد الكلمة التي ألقاها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.