فرصة جديدة للشباب المصري ومن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في مسابقة التبادل الافتراضي المقدمة من مبادرة ستيفنس لعام 2018، حيث تقبل المبادرة طلبات التقديم لبرامج التبادل الافتراضية المبتكرة في الولايات المتحدة.

وتوفر مبادرة ستيفنس فرصة لتعليم وتوصيل جيل من ذوي الكفاءات العالمية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيكون المشاركون جاهزون لمواجهة تحديات القوى العاملة في القرن الواحد والعشرين".

والمسابقة مفتوحة لمنظمات في الولايات المتحدة وكذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم الطلبات قبل 13 سبتمبر المقبل، وللراغبين في التقديم يمكن الدخول على الرابط التالي : www.stevensinitiative.org.

وتهتمّ هذه المبادرة بشكل خاص بالمقترحات التي يثبت تلبيتها للاحتياجات التعليمية للطلاب اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والبرامج التي تركز على تدريس مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ والبرامج المتخصصة في التعلّم القائم على المشاريع؛ والبرامج التي تشمل التبادل الشخصي وكذلك تلك التي تستخدم أساليب مبتكرة في برامجها المقترحة.

وتأتي المبادرة برعاية الخارجية الأمريكية بتمويل من الحكومة الأمريكية ويديرها معهد آسبن، ويتم توفير تمويل إضافي من قبل مؤسسة عائلة بيزوس وحكومات المغرب والإمارات العربية المتحدة.

وتصل إلى حوالي 28000 شاب في 43 ولاية أمريكية، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وفي 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأراضي الفلسطينية.