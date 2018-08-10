نال طلاب من ولاية جنوب كردفان، 50 منحة دراسية بمختلف المستويات التعليمية بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، على أهمية العلم والتعليم في رفعة البلاد وتطويرها وتنميتها ودفع كل مشروعاتها.

وأشار عمر خلال لقائه الطلاب، أمس الخميس، بحضور والي جنوب كردفان، وسفير جمهورية مصر بالخرطوم، للعلاقات الأزلية التي تربط شعبي وادي النيل، مؤكدًا، إعادة اللُحمة في المستقبل العاجل وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى سعي الطرفين للتقارب في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتداخل الاجتماعي،وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق"السودانية.

وأكد ضرورة توثيق العلاقة التي تربط البلدين، مبيناً استعداد البرلمان للتجاوب مع مثل هذه الأطروحات في سبيل تعليم وتثقيف المواطن السوداني، وسعيه لتذليل الصعوبات ودعم الجهات القائمة على أمره.

من جانبه، أكد والي الولاية، أحمد إبراهيم، دعم ولايته للمنظمة بالإمكانات المتاحة باعتبارها المنفّذ لهذه المنح، مشيراً للشراكات بين السودان ومصر في العديد من المجالات.

بدوره، أكد سفير جمهورية مصر بالخرطوم، أسامة شلتوت، تخصيص مصر لـ150 منحة سنوياً لأبناء ولاية جنوب كردفان، مؤكداً العلاقات التي تربط البلدين، مشيراً لاتفاقهما على ضرورة تفعيل برلمان وادي النيل.

وأشار شلتوت، إلى إنفاذ توجيه قيادة البلدين والمشروعات الاستراتيجية التي تخدم شعبي وادي النيل، معلناً عن فرص مصر الاستثمارية في القريب العاجل في السودان خاصة مجالات الزراعة والصحة.