قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، إن تطوير ملاعب المعسكر التثقيفي بأبي بكر الصديق في الإسكندرية يثبت أن الرياضة موجودة في حياة الأئمة، مضيفًا: تقابلت اليوم مع أحد أبطال ألعاب القوة بنادي الأوليمبي من أئمة الأوقاف، والوزارة تركز بشكل كبير على غرس مناحي متعددة داخل الشباب في الأخلاق والانتماء.

وأضاف خلال افتتاح المعسكر التثقيفي بأبي بكر الصديق، بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، أنه بتكليفات من الرئيس مركز الشباب أصبحت منابر تنويرية لكل الشباب، مؤكدًا التعاون بين وزارة الشباب ووزارة الأوقاف لخدمة الأئمة والتقدم بهم، مضيفا "انتظر دعوة وزير الأوقاف للعب كرة القدم في المعسكر".