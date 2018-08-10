أكد المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بدء الحصاد الصيفي لعام 2018 على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية.

وأضاف عبدالعظيم، أنه جرى حصاد أكثر من 1000 فدان من محصول الأرز، فضلاً عن حصاد أكثر من 2000 فدان من محصول الذرة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المحافظة زرعت 189 ألفًا و800 فدان أرز هذا العام، لتكون ذلك جاءت في المركز الثاني بعد الشرقية في حجم المساحة المزروعة بمصر.

وتابع عبدالعظيم قائلاً: جرى البدء في حصاد محاصيل الإرشادية الخاصة بالحملة القومية للذرة بعدد من المراكز.