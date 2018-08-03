قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كفر الشيخ من المحافظات الساحلية التي يجب أن تستمر فيها زراعة الأرز بكثرة، مشيرا إلى أنهم يستنبطون أصناف جديدة منه مع ترشيد استخدام المياه، وستسمح الحكومة بزيادة المساحة المخصصة لزراعة هذا المحصول.

وطالب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول-بيلا، بضرورة مراعاة أبناء كفر الشيخ في مساحات الأرز، نظرا لأنه محصول استراتيجي، وأراضيها تروى من مصرف "كتشنر" الملوث بالصرف الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماعا عُقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم.