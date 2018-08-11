"شابوه" جهاز حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك - مع تعاقب رؤسائه - ضرب المثل الأعلى والقدوة فى انتهاج استراتيجية مسئوليته الاجتماعية والأخلاقية نحو فئات ووحدات المجتمع، فقد شنّ "الجهاز" فى غضون سبتمبر من العام الماضى - فى عهد رئيسه السابق اللواء عاطف يعقوب- حملًة قانونية وإعلامية ضاريًة للتصدى للإعلانات التليفزيونية المبتذلة لإحدى شركات المحمول التى عرضت عبارات ومشاهد مسيئة لكبار السن ، وهى الحملة التى كان من شأنها وقف بث هذه المشاهد.

واليوم أرفع قبعات الإشادة والتقدير للجهاز ورئيسه الحالى اللواء الدكتور راضى عبد المعطى الذى أعلن عن مبادرة وطنية تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/8/2018 بمقر "الجهاز" بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، كما تضمنت الحملة الإشارة إلى طرق التواصل المتعددة مع "الجهاز"؛ سواء من خلال الخط الساخن19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، أومن خلال الموقع الإلكترونى للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

لقد أكد جهاز حماية المستهلك فى مناسبات عدة حرصه البالغ على ضبط المعايير الأخلاقية للمجتمع، وتجاوزه لدوره الرقابى الأصيل المنوط به فى صون حقوق المستهلك والتصدى لجشع التجار، والحفاظ على سلامة المعاملات الشرائية للسلع والخدمات؛ لدور آخر لا يقل سموًا، وهو الالتزام بمسئوليته الأخلاقية نحو المجتمع؛ من خلال تضحية موظفى "الجهاز" بأوقاتهم وجهدهم المضاعف والمتواصل فى سبيل حل شكاوى المواطنين، وتلبية رغباتهم، و إشباع احتياجاتهم بالوسائل القانونية المشروعة .لقد أحسن "الجهاز" فى اختيار التوقيت الأمثل لإطلاق هذه المبادرة قبل أيام قليلة من موسم عيد الأضحى المبارك؛ وما يصاحبه من ارتفاع متنامى فى شكاوى المواطنين المتعلقة بالمواد الغذائية والسلع الاستقرابية سريعة الاستهلاك، كما ضرب "الجهاز" مثلًا آخر أكثر تميزًا فى تصميم ملصقًا إلكترونيًا للترويج عن الحملة ؛ مطبوعًا عليه علم مصر ولوجو الجهاز، والشعار اللفظى للحملة، وبيانات الاتصال المتاحة، وذلك فى تصميم فنى رائع تمتزج فيه رسائل اتصالية متعددة تعكس معانى الولاء والوطنية، وسعى موظفى "الجهاز" نحو العمل الدءوب وبذل قصارى الجهد فى سبيل الوطن.

ولم يكتف "الجهاز" بإطلاق مبادرته؛ بل أرسى استراتيجية تسويقية مبتكرة لترويجها؛ من خلال قيام جميع موظفى "الجهاز" بنشر الملصق الإلكترونى للحملة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ مقترنًة بتعليقات مكتوبة من صاحب الحساب الإلكتروني؛ يؤكد فيها كامل استعداده لتنفيذ المبادرة، هذا إلى جانب عشرات البيانات الصحفية المطبوعة والإلكترونية التى نشرها "الجهاز" فى الصحف والمواقع للترويج عن حملته المبتكرة.

ونحن نرفع قبعات الإشادة لجهاز حماية المستهلك؛ ينبغى علينا حث ودعوة سائر مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى إلى اتخاذ هذه المنظمومة نموذجًا ومثلًا أعلى فى التنظيم الإدارى ، والأهم من ذلك الوعى الأمثل بالدور المجتمعى والمسئولية الأخلاقية الواجب انتهاجها من سائر وحدات المجتمع أفرادًا ومؤسسات.