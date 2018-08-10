كشفت قيادة القوات البحرية الروسية اليوم الجمعة، أن فرقاطة "الأميرال إيسين" تتبعت خلال جولتها الأخيرة في البحر المتوسط أبريل الماضي، الغواصة الأمريكية من طراز "أوهايو"، ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن القيادة قولها، إن "تعقب الغواصة استمر أكثر من ساعتين، وقد سجل طاقم الفرقاطة المعايير الأساسية للغواصة"، دون مزيد من التفاصيل،وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت الفرقاطة، توجهت إلى البحر المتوسط في مارس الماضي، وعادت إلى القاعدة في سيفاستوبول نهاية يونيو الماضي، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية، وأجرى الطاقم خلال المهمة مجموعة من المناورات لخوض الحرب وإطلاق المدفعية على الأهداف البحرية والجوية، فضلاً عن مهام مكافحة الغواصات.

جدير بالذكر، أن فرقاطة "الأميرال إيسين" هي سفينة الحراسة الثانية من مشروع 11356، وسميت بأسم الأميرال "نيكولاي أوتوفيتش فون إيسين"، الذي تسلم قيادة أسطول بحر البلطيق الروسي في بداية القرن الـ20، وقد تم تجهيز الفرقاطة بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومنظومة الدفاع الصاروخية "شتيل ـ 1"، ومدفع من عيار 100 ملم، ومدفعية مضادة للطائرات، وقنبلة نفاثة.