أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار في المنيا، 180 حالة إزالة إدارية، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات، نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بشارعي الجمهورية وبورسعيد من أجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس المركز ، إن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 19 محضر إشغال طريق، و11 محضر نظافة عامة، و6 محاضر بدون ترخيص، مؤكداً أن المجلس لا يألوا جهداً في رفع وإزالة حالات الإشغالات بصفة دورية على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.